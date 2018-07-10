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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 19:39 10.07.2018 - 19:39

Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс встретился с президентом страны Абд Раббо Мансуром Хади, передает во вторник йеменское агентство "Саба".

Темой встречи стало возможное возобновление переговоров о перемирии между повстанцами и правительственными силами.

Помимо этого, М.Гриффитс обсудил идею об освобождении и обмене пленных между сторонами йеменского конфликта.

На прошлой неделе спецпосланник сообщил, что у него также состоялись "плодотворные" переговоры с лидером йеменских повстанцев Абдул-Маликом аль-Хуси по поводу прекращения боев за порт Ходейда.

Ранее войска йеменского президента в ходе боев с повстанцами достигли южных окраин портового города Ходейда. Ходейда является основным пунктом получения гуманитарной помощи для йеменцев, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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