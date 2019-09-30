Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:04

Нью-Йорк (ООН). 30 сентября. ИНТЕРФАКС - ООН опубликует список членов Конституционного комитета Сирии после официального утверждения всех кандидатов, заявил спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен.

"Список имен 150 членов будет опубликован ООН после того, как все кандидаты будут официально утверждены", - сказал Педерсен в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

По его словам, помимо кандидатов от правительства и оппозиции, в состав комитета входят 50 представителей гражданского общества. "Они представляют различные религии, этническое и географическое происхождение. У них разные политические убеждения. В их составе есть уважаемые эксперты. Некоторые проживают внутри Сирии, другие - за пределами Сирии. Достижение соглашения по списку этих кандидатов оказалось самой сложной частью сделки", - отметил представитель ООН.

"Мы гордимся тем, что почти половина всех представителей гражданского общества - женщины. И в целом из 150 человек почти 30% - это женщины", - подчеркнул Педерсен.

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