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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:58 04.07.2018 - 15:58

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что у него состоялись "плодотворные" переговоры с лидером йеменских повстанцев Абдул-Маликом аль-Хуси по поводу прекращения боев за порт Ходейда.

"Меня очень обнадежили слова, которые я услышал, они были позитивными и конструктивными", - сказал М.Гриффитс журналистам в среду в аэропорту Саны после двухдневных переговоров в йеменской столице, удерживаемой повстанцами.

При этом он выразил слова благодарности лидеру повстанцев за проведенные переговоры.

"Я особенно благодарен Абдулу Малику аль-Хуси, с которым я встречался вчера, за его поддержку и плодотворную дискуссию, которую мы провели", - сказал М.Гриффитс.

Западные СМИ отмечают, что в ближайшие дни спецпосланник генсека ООН проведет переговоры с йеменским президентом Абд Раббо Мансуром Хади, войска которого в ходе боев с повстанцами достигли южных окраин портового города Ходейда.

Ходейда является основным пунктом получения гуманитарной помощи для йеменцев, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

1кю ар

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