Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 14:49

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Вопросы подготовки к первому заседанию конституционного комитета обсудили в среду в Дамаске глава МИД Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

В ходе переговоров стороны подчеркнули "важность продолжения координации усилия с целью обеспечить успешную работу комитета и преодоления возможных препятствий", сообщила информационное агентство САНА.

Стороны подтвердили, что работу комитета должны обеспечивать сами сирийцы без иностранного вмешательства.

Собеседники также обсудили последние события на северо-востоке Сирии и их возможные последствия для работы конституционного комитета и политического процесса в целом.

Муаллем заявил в связи с этим, что "враждебные действия режима Эрдогана не могут быть ничем оправданны и угрожают работе конституционного комитета и политическому процессу".

Конституционный комитет состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

Первое заседание комитета намечено на 30 октября в Женеве.

1ак бп

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