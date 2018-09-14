Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 18:44 14.09.2018 - 18:44

Брюссель 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс в пятницу встретился с лидером делегации хуситов Мухаммедом Абдусаламом в Маскате для обсуждения вопроса о возобновлении мирных переговоров, сообщают западные СМИ.

При этом СМИ напоминают, что делегация повстанцев на прошлой неделе отказалась от участия в мирных переговорах в Женеве.

На встрече с М.Гриффитсом представители хуситов также обозначили причины отказа от участия в женевских переговорах. По их мнению, ООН не смогла бы гарантировать того, что делегация хуситов сможет вернуться в Йемен после переговоров, а представителям хуситов будет обеспечен надлежащий уровень безопасности.

В минувший четверг 6 сентября в Женеве должны были пройти мирные переговоры под эгидой ООН, однако йеменские повстанцы в итоге от них отказались.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

1бф аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line