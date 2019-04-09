Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 18:05

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе заверил, что будет работать над тем, чтобы как можно скорее созвать конференцию по урегулированию кризиса в этой североафриканской стране, сообщают европейские СМИ.

"Я буду работать с тем, чтобы провести ливийскую национальную конференцию как можно скорее", - приводят СМИ выдержки из заявления Г.Саламе.

При этом, он не стал напрямую говорить о том, что запланированная на 14-16 конференция перенесена или отменена, но дал понять, что такой вариант очень вероятен. "Мы не можем просить людей принять участие в конференции, когда происходят обстрелы и авиаудары", - отмечается в его заявлении.

Конференция по национальному примирению в Ливии была запланирована на 14-16 апреля. Она должна была состояться в ливийском городе Гадамес.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погибло более 50 человек.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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