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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:59 25.10.2018 - 07:59

Астана. 25 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Спецпосланник ООН по Сирии может принять участие на встрече стран-гарантов в Астане в конце ноября - начале декабря независимо от того, кто будет назначен на эту должность, считает министра иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Если генсек ООН определится с новой кандидатурой, то конечно", - сказал К.Абдрахманов, отвечая на вопрос, может ли принять участие во встрече в Астане спецпосланник ООН по Сирии, если Стаффан де Мистура покинет свой пост до проведения переговоров в Астане.

Он пояснил, что участие представителей ООН всегда было основано на приглашении от имени стран-гарантов. "Я уверен, страны-гаранты пригласят спецпосланника независимо от того, кто это будет", - сказал министр.

др

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