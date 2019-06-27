Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 17:21

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсон заявил в четверг, что намерен на следующей неделе прибыть с визитом в Россию.

"И Турция, которую я посетил ранее в этом месяце, и Российская Федерация, в которую я совершу визит на следующей неделе, заверили меня, что они по-прежнему привержены меморандуму о взаимопонимании от 17 сентября 2018 года и учредили рабочую группу", - заявил он СБ ООН по видеосвязи.

Он также заявил о планах вскоре провести переговоры с сирийским правительством.

Говоря о сирийской провинции Идлиб, Педерсон отметил, что легкого решения проблемы Идлиба нет. Он подчеркнул, что для ее урегулирования необходимо положить конец насилию, и чтобы ключевые игроки в этом регионе выбрали конструктивный подход к борьбе против терроризма.

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