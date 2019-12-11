Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 6:46

*** На заседании могут обсудить перенос встреч комитета из Женевы в Дамаск

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Нур-Султан. 11 октября. ИНТЕРФАКС - КАЗАХСТАН - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен созвать заседание сирийского Конституционного комитета во второй половине января в Женеве, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в одной из делегаций, принимающих участие в переговорах в Нур-Султане.

"Педерсен хочет собрать (конституционный комитет - ИФ-К) в январе. Хотел в декабре, но не получится. Но он дату не назначал ещё. Пока сказал - вторая половина января", - сказал собеседник агентства.

Так он ответил на вопрос, когда в Женеве может состояться третье заседание Конституционного комитета.

По словам источника, его участники могут обсудить перенос заседаний Конституционного комитета Сирии из Женевы в Дамаск.

"По поводу того, чтобы перенести эти заседания из Женевы в Дамаск, возможно, этот вопрос будет обсуждаться в январе в Женеве", - сказал собеседник агентства.

"Вчера спецпосланник говорил, что нужно продумать по этому вопросу", - добавил источник.

Вместе с тем он выразил сомнение по поводу того, что представители сирийской оппозиции поедет на заседания комитета в Дамаск.

"Оппозиция, к примеру, может сказать, что мы не поедем в Дамаск. (...) Я что-то сомневаюсь, что оппозиция согласится. Да и Педерсену неудобно там", - отметил собеседник агентства.

Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" проходит в казахстанской столице 10-11 декабря.

вш

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