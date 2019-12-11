Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 6:32

Нур-Султан. 11 октября. ИНТЕРФАКС - КАЗАХСТАН - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен созвать заседание сирийского Конституционного комитета во второй половине января в Женеве, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в одной из делегаций, принимающих участие в переговорах в Нур-Султане.

"Педерсен хочет собрать (конституционный комитет - ИФ-К) в январе. Хотел в декабре, но не получится. Но он дату не назначал ещё. Пока сказал - вторая половина января", - сказал собеседник агентства.

Так он ответил на вопрос, когда в Женеве может состояться третье заседание Конституционного комитета.

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