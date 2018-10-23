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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 21:18 23.10.2018 - 21:18

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду приедет в Дамаск с целью убедить сирийское правительство согласиться на создание комитета по составлению новой конституции страны для послевоенного периода, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.

По его словам, С.де Мистура останется в Дамаске "на пару дней". Он не уточнил, с кем конкретно будут идти переговоры, и намерен ли спецпосланник встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом.

Согласно СМИ, большинство западных стран уверены в необходимости для окончания войны в Сирии и политического урегулирования созвать специальный комитет, который составит новую конституцию страны, на ее основе пройдут президентские выборы.

В то же время в Дамаске критикуют предложенный ООН проект комиссии.

С.де Мистура ранее объявил о намерении уйти в отставку с поста спецпосланника ООН по Сирии в конце ноября.

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