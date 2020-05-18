Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 16:41

Нью-Йорк (ООН). 18 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник заявил, что диалог США и России играет ключевую роль в вопросе продвижения политического процесса в Сирии.

"Я считаю, что диалог РФ и США играет ключевую роль в этом (продвижении политического процесса - ИФ). И я призываю их реализовывать это", - сказал Педерсен в ходе заседания СБ ООН в формате видеоконференции.

Он также отметил, что немалое значение для сирийского урегулирования также имеет астанинский формат и "малая группа".

Спецпосланник ООН призвал все стороны к поддержке предпринимаемого при посредничестве ООН политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза 2254.

Кроме того, Педерсен заявил о том, что нельзя допустить повторения, когда "в предыдущие годы мимолетные возможности для политического пути были потеряны", а вместо них наступало "возобновление насилия и укрепление позиций региональных и международных игроков".

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