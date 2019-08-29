Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 17:11

Нью-Йорк (ООН). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в четверг заявил, что для урегулирования сирийского конфликта необходимо активизировать усилия стороны из разных групп, объединив их усилия в Женеве.

"Я не сомневаюсь, что работа в астанинском формате и в формате "малой группы" будет продолжаться", - сказал Педерсен, выступая на СБ ООН.

Он отметил, что в ООН готовы взаимодействовать с представителями обоих этих "важных" форматов.

При этом, спецпосланник ООН указал, что "пришло время" для того, чтобы участники этих двух форматов и постоянные представители СБ ООН собрались в Женеве для поддержки процесса сирийского урегулирования при поддержки ООН.

Педерсен добавил, что глубоко обеспокоен "страданиями сирийского населения", и призвал как можно скорее положить конец конфликту.

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