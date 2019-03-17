Этот контент был опубликован 17 марта 2019 г. 15:44

Стамбул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в воскресенье встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом в Дамаске и обсудил с ним вопросы политического урегулирования, передают государственные сирийские СМИ.

По данным агентства Сана, в частности, среди прочего, речь шла о формировании конституционной комиссии Сирии. Глава МИД Сирии заверил спецпосланника ООН в готовности Дамаска сотрудничать с ним в целях облегчения процесса урегулирования.

Однако он подчеркнул, что только сами сирийцы могут решать вопросы, связанные с новой конституцией.

"Конституция и все связанные с этим вопросы касаются суверенитета, и решать их должны сами сирийцы без вмешательства иностранных государств", - приводит агентство выдержки из его заявления.

Этот визит для Г.Педерсена в Дамаск стал вторым с тех пор, как он приступил к исполнению своих обязанностей на посту в январе этого года.

В конце февраля, выступая в Совбезе ООН, Г.Педерсен отметил, что в ходе контактов с главой МИД Сирии В.Муаллемом и с представителями оппозиции Сирии все его собеседники выразили готовность к взаимодействию с ним.

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