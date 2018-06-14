Спецпосланник ООН рассказал о ключевой роли организации в предотвращении войны между палестинцами и израильтянами
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Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов в интервью израильской армейской радиостанции "Галей Цахал" заявил о рисках начала регионального военного конфликта на Ближнем Востоке из-за ситуации в секторе Газа, а также о важной роли ООН в предотвращении этого конфликта.
"То, что всех нас здесь объединяет, как на региональном, так и на международном уровне, - так это то, что никто не хочет новой войны в Газе... Этот конфликт стал бы более разрушительным, чем в 2014 году, он затронул бы весь регион", - заявил Н.Младенов.
Он подчеркнул, что ООН играет ключевую роль в сдерживании этого конфликта.
"Если мы остановим поставки гуманитарной помощи. Если мы прекратим работу школ и больниц, остановим поставки топлива, война начнется уже через несколько дней", - рассказал дипломат.
Н.Младенов уточнил, что вопреки различным мнениям ООН остается непредвзятой и не встает на ту или иную сторону конфликта.
"Нам необходимо удостовериться в том, что мы поддерживаем как израильтян, так и палестинцев, чтобы создать условия, которые позволят сделать возможными переговоры (между лидерами конфликтующих сторон - ИФ) и добиться их результативности", - сказал он.
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Интерфакс