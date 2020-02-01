Дубай. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад в субботу проводит переговоры с афганским руководством в Кабуле, сообщает портал Tolo News.

Днем ранее Халилзад посетил Исламабад для переговоров с представителями правительства и военного командования Пакистана.

Западные СМИ отмечают, что США, судя по этому зарубежному туне своего спецпредставителя, стремятся придать новый импульс инициативам по урегулированию их конфликта с мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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