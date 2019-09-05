Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 17:54

Иерусалим. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу и разработчик плана палестино-израильского урегулирования Джейсон Гринблатт в скором времени покинет пост, сообщает в четверг израильское издание "Джерузалем пост".

"Честью жизни было работать в Белом доме под руководством (президента США Дональда - ИФ) Трампа", - цитирует газета слова Гринблатта.

"Я неимоверно благодарен тому, что состоял в команде, которая наметила перспективы мира (на Ближнем Востоке - ИФ). Это видение потенциально может чрезвычайно улучшить жизнь миллионов израильтян, палестинцев и других людей в регионе", - добавил он.

"Джерузалем пост" отмечает, что Джейсон Гринблатт продолжит исполнять обязанности в течение нескольких следующих недель, пока Трамп не обнародует целиком план ближневосточного урегулирования: этот шаг ожидается после выборов в Израиле 17 сентября.

Издание также пишет, что уход Гринблатта увеличит роль спецпосланника США по Ирану Брайана Хука и помощника советника американского президента Ави Берковица. Кроме этого, отставка Гринблатта вызывает некоторые сомнения относительно будущего плана ближневосточного урегулирования, отмечает "Джерузалем пост".

По данным газеты, с момента назначения на должность примерно три года Гринблатт неоднократно предпринимал поездки на Ближний Восток, включая Израиль и палестинские территории. Помимо этого, он вместе с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом, являлся одним из наиболее высокопоставленных фигур американской администрации, работавшим над альянсом США и Израиля и способствовавшим изменению публичной позиции Вашингтона по ряду вопросов.

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали экономическую часть плана ближневосточного урегулирования. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Однако, как отмечал в августе Гринблатт, США не станут публиковать политическую часть плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке до тех пор, пока в Израиле не пройдут выборы.

1аю ар

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