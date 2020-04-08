Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 7:10

Гонконг. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки провели в среду телефонные переговоры по северокорейской ядерной проблеме и ситуации в области безопасности на Корейском полуострове.

"Обе стороны договорились продолжать тесное общение и сотрудничество между Южной Кореей и Японией, а также между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией по северокорейским ядерным и другим вопросам в разгар активных усилий по пресечению COVID-19, который распространяется по всему миру", - говорится в пресс-релизе МИД Южной Кореи.

В прошлый четверг Ли До Хун также провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом.

Усилия по возвращению Севера за стол переговоров в последнее время замедлились, поскольку Сеул, Вашингтон и Пхеньян сосредоточились на пресечении распространения COVID-19.

1вз ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!