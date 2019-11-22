Этот контент был опубликован 23 ноября 2019 г. 0:38

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Нью-Йорк (ООН). 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует в ближайшем будущем встретиться с российскими представителями.

"Да, у меня есть планы. Вероятно, что они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем", - сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей.

При этом Педерсен заявил, что надеется услышать новости относительно возможности его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.

1йф тг

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