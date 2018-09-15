Спецпредставитель госдепа США по КНДР посетил Сеул в преддверии третьего межкорейского саммита
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Гонконг. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган посетил Сеул в преддверии третьей встречи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского председателя Ким Чен Ына, сообщает в субботу "Ренхап".
Ожидается, что он пробудет в Южной Корее на протяжении двух дней и проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками. В Сеул он прибыл после переговоров в Пекине и Токио.
Эта поездка в южнокорейскую столицу для С.Бигана стала уже второй за неделю. Ранее на этой неделе он уже провел в Сеуле ряд встреч.
На следующей неделе, как ожидается, состоится третья встреча лидеров Юга и Севера Корейского полуострова, она запланирована на 18-20 сентября.
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Интерфакс