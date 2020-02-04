Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:37

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе во вторник призвал мировое сообщество поддержать усилия ООН по восстановлению добычи нефти в Ливии.

"Я призываю страны поддержать усилия ООН по возобновлению добычи (нефти в Ливии - ИФ)", - заявил Саламе на брифинге в Женеве.

По словам Саламе, в настоящее время добыча нефти в Ливии ведется только на морских месторождениях.

"Добыча серьезно пострадала. На самом деле сейчас в Ливии добыча ведется только из морских месторождений, а это 72 тыс. баррелей в сутки, тогда как до блокирования (экспортных терминалов - ИФ) было 1,3 млн баррелей в сутки", - сказал он.

В понедельник в Женеве началось первое заседание ливийской Объединенной военной комиссии в формате "5+5". В заседании участвуют пять высокопоставленных офицеров от признанного ООН правительства национального единства Ливии (ПНС) и пять от Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Саламе следит за ходом этих переговоров.

Силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, начали блокировать экспортные терминалы в серединеянваря в преддверие мирных переговоров с международно признанным правительствомв Триполи. Это заставило государственную ливийскую нефтяную корпорацию NOCснизить добычу нефти.

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