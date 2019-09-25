Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:29

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Все больше и больше компаний в России придают значение вопросам климата, перестраивая свой бизнес с учетом принципов экологически ответственного предпринимательства, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Придаем больше значение вопросам климата. В настоящее время все большее число компаний в России перестраивают свой бизнес с учетом принципов экологически ответственного предпринимательства", - сказал он на политическому форуме по вопросам устойчивого развития "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Эдельгериев отметил, что "в этом числе находятся крупнейшие компании торгово-энергетического комплекса, сектора добычи природных ресурсов".

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