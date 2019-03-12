Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 19:00

Дубай. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Переговоры представителей США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре способствовали улучшению условий для достижения мира и принесли реальные успехи, заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Только что завершился марафонский раунд переговоров с талибами в Дохе. Появилось больше предпосылок для достижения мира. Очевидно, что обе стороны хотят положить конец войне. Неcмотря на взлеты и падения, мы развивали ситуацию в нужном направлении и добились реальных успехов", - написал он в Twitter.

Он отметил, что для достижения мира необходимо соглашение, которое охватит четыре пункта: гарантии противодействия терроризму, вывод войск (США из Афганистана - ИФ), межафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня.

"В ходе переговоров в январе мы достигли принципиальной договоренности по этим элементам, сейчас мы согласовали проект соглашения по первым двум. Когда будет окончательно доработано соглашение о сроках вывода (войск - ИФ) и мерах противодействия терроризму, тогда талибы и другие афганцы, включая правительство, начнут внутриафганские переговоры вокруг политического урегулирования и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил З.Халилзад.

Он также добавил, что теперь отправится на переговоры и консультации по афганской проблеме в Вашингтон с другими партнерами.

"Финального соглашения не будет, пока не согласованы все (вопросы - ИФ)", - подчеркнул он.

Ранее канал "Толо ньюс" со ссылкой на источники сообщил, что США и талибы подготовили текст соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

В документе, в частности, говорится о готовности талибов прекратить контакты с террористическими группировками, в том числе - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ). Более того, представители движения "Талибан" готовы вести борьбу против этих группировок. США, в свою очередь, выразили готовность вывести свои войска из Афганистана. При этом, как отмечает телеканал, у него нет информации о возможных сроках вывода контингента.

Планируется, что и при таком развитии событий вывод войск будет не полным, и в Афганистане остается небольшое количество американских военных баз, подчеркивает телеканал.

Проект соглашения был подготовлен по итогам пятого раунда переговоров.

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