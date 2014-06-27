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Этот контент был опубликован 27 июня 2014 г. 17:11 27.06.2014 - 17:11

Дубай. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Мартин Индик уходит в отставку после примерно года неудачных попыток добиться заключения мирного договора между Израилем и палестинцами, передает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

М.Индик вернется на предыдущее место работы в Брукингский институт, где он занимал должности вице-президента и директора по внешней политике до того, как получил дипломатическую должность.

Как отмечает "Аль-Арабийя", пока неясно, кто сменит М.Индика на посту спецпредставителем на Ближнем Востоке.

Временно исполнять обязанности М.Индика будет его заместитель Фрэнк Ловенстейн.

М.Индик также был послом США в Израиле при президенте Билле Клинтоне.

Как сообщалось, в конце апреля истек установленный госсекретарем США Джоном Керри срок достижения мирного соглашения между палестинцами и израильтянами. Заморозка строительства израильских поселений была одним из главных требований палестинской стороны для продолжения переговоров.

Со своей стороны, в апреле израильские власти заявили о приостановке мирных переговоров в ответ на решение палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС о примирении и создании единого правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Палестинской национальной администрации следует выбирать между межпалестинским примирением и миром с Израилем.

аю мк

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