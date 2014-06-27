Спецпредставитель США на Ближнем Востоке покидает свой пост
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Дубай. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Мартин Индик уходит в отставку после примерно года неудачных попыток добиться заключения мирного договора между Израилем и палестинцами, передает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
М.Индик вернется на предыдущее место работы в Брукингский институт, где он занимал должности вице-президента и директора по внешней политике до того, как получил дипломатическую должность.
Как отмечает "Аль-Арабийя", пока неясно, кто сменит М.Индика на посту спецпредставителем на Ближнем Востоке.
Временно исполнять обязанности М.Индика будет его заместитель Фрэнк Ловенстейн.
М.Индик также был послом США в Израиле при президенте Билле Клинтоне.
Как сообщалось, в конце апреля истек установленный госсекретарем США Джоном Керри срок достижения мирного соглашения между палестинцами и израильтянами. Заморозка строительства израильских поселений была одним из главных требований палестинской стороны для продолжения переговоров.
Со своей стороны, в апреле израильские власти заявили о приостановке мирных переговоров в ответ на решение палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС о примирении и создании единого правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Палестинской национальной администрации следует выбирать между межпалестинским примирением и миром с Израилем.
аю мк
Интерфакс