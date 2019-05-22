Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:36

*** Роль РФ в сирийском урегулировании может быть как конструктивной, так и деструктивной

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Россия может добиться защиты части своих интересов в Сирии, не поддерживая при этом сирийского президента Башара Асада, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы считаем, что Россия совершает ошибку, поддерживая Асада", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Джеффри, "у России есть другие варианты для того, чтобы выполнить то, что мы считаем ее "задачей-минимум". Дипломат пояснил, что эти цели - сохранение российского военного присутствия в Сирии в долгосрочной перспективе, а также - стабилизация страны и ликвидация террористической группировки ИГ (запрещена в РФ - ИФ)".

Он также заявил, что Россия может помочь мировому сообществу решить проблему Сирии, но в то же время - она способна и помещать урегулированию.

"Мы считаем, что Россия может сыграть важную роль в том, что касается решения конфликта. Но в то же время, эта страна может сделать так, чтобы конфликт еще больше обострился", - сказал спецпредставитель США.

Комментируя недавний визит в РФ госсекретаря США Майка Помпео, Джеффри отметил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы найти решение сирийской проблемы.

1во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!