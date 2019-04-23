Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 19:27

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри встретится в среду со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает во вторник госдеп США.

Переговоры пройдут в Женеве. Стороны обсудят "конфликт в Сирии, а также поддержку со стороны США возглавляемого ООН процесса в Женеве" по Сирии, отмечает госдеп.

"Также он обсудит прогресс в усилиях Педерсена по возобновлению политического процесса, необходимость конституционных реформ, а также свободных и честных выборов", - сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча в Женеве состоится в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане. Он состоится 25-26 апреля, участие в нем примут представители Дамаска, сирийской оппозиции, стран-гарантов режима перемирия в Сирии, а также наблюдатели от ООН и Иордании.

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