Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 10:31

Дубай. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с президентом этой страны Ашрафом Гани и ознакомил его с итогами переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает в понедельник Associated Press.

Встреча состоялась накануне в Кабуле в президентском дворце, информацию о ней подтвердил в понедельник представитель Гани Седик Седикки. Он пока не обнародовал подробности о разговоре Халилзада и Гани.

Агентство отмечает, что в Кабул Халилзад прибыл из Катара, где в августе проводил переговоры с талибами. Девятый раунд переговоров между США и талибами завершился без подписания соглашения. Однако по итогам переговоров Халилзад написал в "Твиттере", что стороны "на пороге заключения соглашения".

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