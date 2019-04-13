Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 4:24

Кабул. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне осудили объявленное на днях движением "Талибан" (запрещено в РФ) весеннее наступление.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал это решение талибов безрассудным.

"Решение "Талибан" о начале весеннего наступления безрассудно. Безответственно предположить, что рост насилия оправдан, поскольку правительство объявило план обеспечения безопасности. Афганский народ ясно выразил свое стремление к миру", - написал дипломат в своем микроблоге в Twitter.

"Все афганцы должны осудить это заявление. От имени Соединенных Штатов я осуждаю это объявление весеннего наступления и призываю Пакистан, Катар и другие страны, которые хотят мира в Афганистане, сделать то же самое", - заявил З.Халилзад .

По его словам, "в результате этого заявления лидеры талибов демонстрируют свое равнодушие к требованиям афганцев по всей стране".

"Призыв к активизации боевых действий не будет способствовать мирным усилиям, казни принесут еще больше страданий... В то время, когда все афганцы должны объединяться в переговорах для определения общего будущего, призыв к боевым действиям предполагает, что талибы застряли в путях прошлого", - отметил американский спецпредставитель.

По его словам, "США и их международные партнеры будут стоять вместе с афганскими силами безопасности, чтобы продолжать свои усилия по прекращению войны в Афганистане.

"Мы стремимся посадить стороны за стол переговоров о мире... Убийство афганцев должно прекратиться. Все стороны должны положить конец излишнему насилию и вместо этого участвовать в межафганском диалоге, который ведет к переговорам по политическому урегулированию и "дорожной карте" для прекращения войны в этом году. Афганский народ хочет мира, и США стоят с ними", - подчеркнул З.Халилзад.

Ранее талибы объявили о начале весенней операции "Аль-Фатх". В специальном заявлении, распространенном в афганских СМИ, талибы призвали соотечественников присоединиться к борьбе "с иностранными захватчиками и их пособниками", но не допускать жертв среди гражданского населения.

"Защита жизни и имущества соотечественников, охрана государственных резервов и благотворительные проекты также являются частью ваших обязанностей", - отмечается в заявлении.

Талибы обратились и к соотечественникам, находящимся в составе правительственных силовых структур, с призывом "избегать бессмысленной враждебности и бесполезного сопротивления, присоединиться к моджахедам и получать гарантии защиты жизни и имущества".

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