Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 17:24

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в понедельник в Дохе (Катар) встретится с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в понедельник в госдепе США.

Согласно сообщению госдепа, стороны обсудят "существующие проблемы в исполнении соглашения между США и талибами".

Отмечается, что Халилзад отправился в Доху накануне.

Ранее в понедельник сообщалось, что США призвали афганские стороны ускорить осуществление процесса обмена военнопленными из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Процесс обмена военнопленными осуществляется на основании подписанного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) по которому правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. сторонников талибов. В свою очередь, "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

1ви ар

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