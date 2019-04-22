Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 16:07

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в турне, в ходе которого посетит, в частности, Россию, сообщает в понедельник госдеп.

"Специальный представитель по афганскому примирению Залмай Халилзад с 21 апреля по 11 мая посетит Афганистан, Индию, Пакистан, Катар, Россию и Великобританию в рамках усилий по оказанию помощи в политическом урегулировании, которое положит конец конфликту в Афганистане", - отмечается в сообщении Госдепартамента США.

В документе подчеркивается, что в Кабуле З.Халилзад будет призывать стороны конфликта к диалогу друг с другом.

"В Лондоне, Москве, Исламабаде и Дели он будет работать над обеспечением международной поддержки процесса мирного урегулирования, чтобы гарантировать прочность любых мирных договоренностей", - сообщает госдеп.

В Дохе З.Халилзад планирует, в частности, работать над тем, чтобы члены афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) согласилось на межафганский диалог. Именно в Катаре расположен офис талибов, через который они ведут переговоры по афганскому урегулированию.

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