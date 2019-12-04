Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 18:09

(обновленная версия сообщения от 15:16 мск, приводится комментарий Госдепартамента США)

Кабул/Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад в среду прибыл в Кабул на переговоры с афганскими лидерами о возможности возобновления мирных переговоров, сообщили местные СМИ.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики заявил, что прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня.

По его словам, в настоящее время делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.

В Госдепартаменте США сообщили, что он посетит не только Кабул, но и Доху. В афганской столице он встретится с представителями правительства, а в Дохе проведет переговоры с талибами.

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