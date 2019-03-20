Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 23:52

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад обсудит афганское урегулирование с партнерами из России, Китая и ЕС, сообщает госдеп.

"Специальный представитель по примирению в Афганистане посол Залмай Халилзад примет своих коллег - спецпредставителя президента России посла Замира Кабулова, специального посланника Китая Дэн Сицзюня и специального посланника Европейского Союза Роланда Кобиа в государственном департаменте на переговорах 21 и 22 марта", - уточняется в сообщении ведомства.

Согласно ему, собравшиеся обсудят "международную поддержку афганского мирного процесса", "роль, которую каждая из сторон может сыграть в прекращении войны", а также уже достигнутый "прогресс в мирных переговорах".

1вз гс

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