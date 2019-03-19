Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 20:55

Рим. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс по итогам переговоров в Риме с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым заявил, что стороны не сошлись во мнениях по проблемам этой страны, однако переговоры прошли в положительном ключе.

"Мы не пришли к единому мнению, однако переговоры были положительными в том смысле, что, как я думаю, обе стороны получили лучшее представление о взглядах друг друга", - цитирует агентство Associated Press слова Э.Абрамса, сказанные журналистам.

Также он назвал крайне вероятным новый раунд переговоров с Россией, однако не назвал какую-либо конкретную дату.

Э.Абрамс отметил, что США не концентрируются на каком-либо одном варианте решения проблем Венесуэлы, однако пока выбрали путь политического, дипломатического и финансового давления на венесуэльское правительство.

Ранее в МИД РФ сообщили, что консультации РФ и США по Венесуэле в Риме выявили ряд принципиальных расхождений, но в Москве считают возможным и целесообразным диалог с США по этой тематике.

Консультации замглавы МИД РФ С.Рябкова со спецпредставителем США Э.Абрамсом, посвященные венесуэльской проблематике, состоялись во вторник в Риме. В них приняли участие представители Совета Безопасности России и Совета Национальной безопасности США.

"При обсуждении перспектив и параметров выхода из сложившейся в Венесуэле ситуации С.Рябков, в частности, акцентировал, что наша страна будет и впредь выступать за урегулирование ситуации самими венесуэльцами, в рамках инклюзивного политического диалога, в соответствии с Конституцией и национально-правовыми нормами страны, без деструктивного, тем более силового вмешательства извне", - говорится в сообщении МИД РФ.

1аю ар см

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