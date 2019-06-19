Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 0:23

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук едет на Ближний Восток, сообщает госдепартамент США.

"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман и Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит региональную агрессию Ирана, включая его недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Хук также поделится дополнительными данными американской разведки о ряде угроз, которые в настоящее время Иран представляет для региона.

"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими партнерами в регионе в целях обеспечения свободы судоходства и сдерживания иранских угроз международной торговле и судоходству", - подчеркивает госдеп.

После Ближнего Востока, по данным внешнеполитического ведомства, 27 июня Хук отправится в Париж, где встретится с коллегами из Великобритании, Германии и Франции для обсуждения ряда вопросов, касающихся иранского режима.

1вз тг

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