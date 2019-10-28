Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 0:48

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Биган, как ожидается, будет назначен уже на этой неделе заместителем главы госдепартамента США Майка Помпео, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Два чиновника администрации президента США Дональда Трампа и помощник в Конгрессе США, знакомые с процессом отбора, заявили, что Белый дом, как ожидается, назначит Бигана следующим заместителем госсекретаря в ближайшие дни.

Отмечается, что спецпредставитель по КНДР должен заменить Джона Салливана, который был назначен следующим послом США в России. Обе позиции требуют подтверждения Сенатом.

Ожидается, что, если Бигана утвердят на новом посту, он по-прежнему продолжит заниматься делами Северной Кореи.

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