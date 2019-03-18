Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 23:35

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган отправится во вторник в Лондон для обсуждения вопроса денуклеаризации.

"Специальный представитель по Северной Корее поедет в Лондон 19 марта, чтобы встретиться с партнерами из Великобритании, Франции и Германии для обсуждения скоординированных усилий по продвижению окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении госдепа США.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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