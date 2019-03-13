Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 0:31

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган отправится в четверг в Нью-Йорк на встречу с Советом безопасности ООН и его ключевыми постоянными представителями, сообщает госдеп США.

"Спецпредставитель Биган обсудит недавний саммит США-КНДР в Ханое и усилия по обеспечению полного выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся КНДР, до окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи", - следует из распространенного сообщения.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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