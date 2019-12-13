Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 10:09

Гонконг. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган в конце этой недели отправится в Южную Корею, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

Визит Бигана начнётся в воскресенье и продлится три дня. В частности, американский дипломат встретится со специальным представителем Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Ожидается, что они обсудят возможности для диалога с КНДР и вопросы денуклеаризации.

Агентство отмечает, что поездка Бигана состоится на фоне недавно проведенного Пхеньяном испытания, предположительно, ракетного двигателя.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

В настоящее время сенат США проводит процедуру утверждения Бигана на пост первого заместителя госсекретаря.

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