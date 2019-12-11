Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 4:12

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган вместе со своим заместителем Алексом Вонгом отправятся в среду в Нью-Йорк на встречу с постпредами перед сессией Совбеза ООН по Северной Корее, сообщает госдеп.

"Для информирования участников обсуждения в Совете безопасности специальный представитель Биган встретится с постоянными представителями ООН до начала сессии во время обеда, организованного постпредом США при ООН Келли Крафт", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Вонг также присоединится к Крафт на заседании Совбеза ООН по КНДР, чтобы поделиться с собравшимися последними данными по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что США запросили на среду проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР в связи с недавними испытаниями на космодроме Сохэ.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!