Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 0:12

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит столицу Китая для обсуждения Северной Кореи, сообщает госдеп.

"После своей поездки 15-19 декабря в Сеул и Токио специальный представитель Биган отправится в Пекин 19-20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Биган прибыл в Южную Корею в воскресенье. В ходе своего визита спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Мун Чжэ Ином и специальным представителем Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Поездка Бигана проходит на фоне недавно проведенных Пхеньяном двух испытаний, предположительно, ракетного двигателя на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

После того как КНДР провела первое в декабре важное испытание на космодроме, которое завершилось успешно, президент США Дональд Трамп заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

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