Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 0:47

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган приедет в Сеул на этой неделе до того, как южнокорейскую столицу посетит президент США Дональд Трамп, сообщил госдепартамент.

Биган пробудет в Сеуле с четверга по воскресенье и встретится с южнокорейскими чиновниками.

Ожидается, что спецпредставитель США встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном для координации подхода двух стран к Северной Корее.

Есть также предположения, что Биган может встретиться с северокорейскими чиновниками для продолжения переговоров по денуклеаризации, которые зашли в тупик после второго саммита лидеров КНДР и США.

После этих встреч Биган присоединится к госсекретарю Майку Помпео, который будет сопровождать Трампа во время его двухдневного визита в Сеул с субботы по воскресенье.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

Обмен письмами между Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.

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