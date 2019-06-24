Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган приедет в Сеул на этой неделе до того, как южнокорейскую столицу посетит президент США Дональд Трамп, сообщил госдепартамент.
Биган пробудет в Сеуле с четверга по воскресенье и встретится с южнокорейскими чиновниками.
Ожидается, что спецпредставитель США встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном для координации подхода двух стран к Северной Корее.
Есть также предположения, что Биган может встретиться с северокорейскими чиновниками для продолжения переговоров по денуклеаризации, которые зашли в тупик после второго саммита лидеров КНДР и США.
После этих встреч Биган присоединится к госсекретарю Майку Помпео, который будет сопровождать Трампа во время его двухдневного визита в Сеул с субботы по воскресенье.
В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.
Обмен письмами между Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.
1вз гс