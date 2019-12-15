Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 10:06

Гонконг. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган в воскресенье прибыл в Южную Корею, сообщают западные СМИ.

Ранее сообщалось, что визит Бигана продлится три дня. В частности, американский дипломат встретится со специальным представителем Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Ожидается, что они обсудят возможности для диалога с КНДР и вопросы денуклеаризации.

В понедельник у него запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Поездка Бигана состоится на фоне недавно проведенных Пхеньяном двух испытаний, предположительно, ракетного двигателя, на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

После того, как КНДР провела первое в декабре важное испытание на космодроме, которое завершилось успешно, президент США Дональд Трамп заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

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