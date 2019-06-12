Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 1:14

Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Стивен Биган, спецпредставитель США по делам Северной Кореи, провел закрытую встречу с членами Совета Безопасности ООН в среду, сообщает "Ренхап".

По словам источников агентства, знакомых с ходом переговоров, Биган встретился с представителями 15 стран-членов Совета безопасности в миссии США при ООН и обсудил последние события, связанные с КНДР.

На встрече также присутствовали постпред Южной Кореи при ООН Чо Тэ Юл и постпред Японии Коро Бэссе.

"Мы обсудили наши оценки текущей ситуации, как она скажется на будущем переговоров (с Северной Кореей) и в каком направлении мы должны двигаться дальше", - сказал Чо Тэ Юл журналистам после встречи.

По словам одного из источников, присутствовавших на переговорах, представитель США заявил, что рассматривает недавнее письмо Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, а также соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди Южной Кореи Ли Хи Хо, как "позитивные сигналы".

Вопрос санкций также поднимался в ходе заседания в среду, отмечает агентство.

США настаивают на том, что все санкции в отношении Северной Кореи должны применяться вплоть до полной подтвержденной денуклеаризации страны.

12 июня исполнился год с момента проведения первого саммита США-КНДР в Сингапуре. По его итогам было принято совместное заявление, в котором США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

1вз гс

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