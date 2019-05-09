Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 11:54

Гонконг. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган встретился с главным переговорщиком Южной Кореи по ядерным вопросам Ли До Хуном, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

В Сеуле, отмечает агентство, С.Биган пытается найти пути для возобновления диалога с Северной Кореей, приостановившегося после безрезультатного саммита США-КНДР в феврале в Ханое. Подробности встречи С.Бигана и Ли До Хуна не сообщаются.

В ходе четырехдневного визита в Южную Корею у С.Бигана запланированы встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и министром объединения Республики Корея Ким Ён Чхолем.

Кроме того, в пятницу С.Биган возглавит рабочую группу, с участием южнокорейских и американских политиков, в ходе которой стороны обсудят вопрос денуклеаризации КНДР, продовольственной помощи Северной Корее, а также межкорейских отношений.

На фоне визита С.Бигана в Сеул, ставшего первым после саммита в Ханое, КНДР в четверг совершила пуск ракет, сообщают южнокорейские СМИ. Тип боеприпасов установить пока не удалось. За несколько дней до этого Пхеньян уже запускал, предположительно, несколько ракет малой дальности. Тогда южнокорейские эксперты не исключали, что КНДР провела пуск баллистических ракет, что нарушает резолюции Совбеза ООН.

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