Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 6:37

Кабул. 24 мая. ИНТЕРФАКС - США приветствовали заявления правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в России) о готовности соблюдать режим прекращения огня на период празднования завершения месяца поста Рамазан - Ид аль-Фитр.

"Мы приветствуем решение движения "Талибан" соблюдать режим прекращения огня во время Ида, а также заявление афганского правительства о взаимном ответе и объявлении о своем собственном прекращении огня", - заявил в воскресенье специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Сразу же должны последовать другие позитивные шаги: освобождение оставшихся заключенных, как указано в соглашении между США и талибами", - написал Халилзад в твиттере.

По его словам, обе стороны должны не допустить возвращения к высокому уровню насилия, а также достичь соглашения о новой дате начала межафганских переговоров.

"Это важная возможность, которую нельзя упускать. США сделают все возможное, чтобы помочь", - подчеркнул американский дипломат.

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