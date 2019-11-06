Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 19:22

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит на этой неделе Турцию, где проведет переговоры с турецкими официальными лицами и сирийской оппозицией, сообщили в среду в Госдепартаменте США.

"Спецпредставитель США по Сирии отправится в Анкару и Стамбул для встреч с высокопоставленными турецкими официальными лицами и членами сирийской оппозиции. Поездка состоится 8-9 ноября", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что в Турции Джеффри обсудит, в частности, ситуацию на северо-востоке Сирии и борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ. Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

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