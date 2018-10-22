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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 17:44 22.10.2018 - 17:44

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри совершил визит на север Сирии в город Манбидж, где в ближайшие дни может начаться совместное патрулирование американских и турецких военных, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Представители местных властей из числа курдов сообщили АП, что Дж.Джеффри в понедельник встретился с членами совета граждан Манбиджа и рассказал им о своих поездках в Турцию и Саудовскую Аравию.

Патрулирование Манбиджа является частью совместного плана действий США и Турции, о котором стороны договорились в июне этого года. План также предусматривает вывод курдских формирований из Манбиджа.

В середине июня Турция и США начали независимое друг от друга патрулирование вдоль линии, отделяющей город Манбидж от подконтрольных Турции территорий.

Накануне глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что американские и турецкие военные в ближайшие дни, как ожидается, начнут совместное патрулирование в районе Манбиджа.

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