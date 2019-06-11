Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 20:21

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча США, РФ и Израиля в Иерусалиме станет сигналом для Сирии и Ирана, что у Москвы есть интересы, более важные для нее, чем интересы Дамаска, заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Я думаю, она (эта встреча - ИФ) направляет сигнал российским партнерам в Сирии и где угодно, режиму в Дамаске и Ирану, что у России есть интересы, которые не исчерпываются теми, что есть у ее сирийских партнеров", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

"Все еще необходимо работать над повесткой встречи и деталями того, что будет обсуждаться, но вы (задавший вопрос журналист - ИФ) правы: это необычайное мероприятие", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на конец июня в Иерусалиме запланирована встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

Ранее в июне Джеймс Джеффри опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что США и Израиль планируют на встрече в Иерусалиме предложить России признать легитимность президента Сирии Башара Асада в обмен на российское содействие в ограничении влияния Ирана на ситуацию в Сирии.

1аю ар де

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