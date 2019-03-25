Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:31

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - У России есть полезные инициативы по реализации политического процесса по Сирии, заявил в понедельник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Я бы сказал, что они (инициативы России - ИФ) полезны", - заявил Дж.Джеффри, отвечая на вопрос журналистов о роли РФ в урегулировании.

Россия, по словам Дж.Джеффри, "вполне продуктивна в том, что касается предложения идей" в рамках работы над сирийским конституционным комитетом.

В то же время Дж.Джеффри отметил, что "проблема состоит в том, что на Россию сильно влияет сирийский режим" и это может помешать работе над политическим процессом.

На вопрос о том, обсуждал ли госсекретарь США Майк Помпео вопрос Сирии в ходе телефонного разговора в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Дж.Джеффри ответил, что "можно исходить из того, что Сирия обычно входит в повестку, когда госсекретарь говорит с министром Лавровым".

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