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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 18:58 18.09.2018 - 18:58

*** Соболезнования российской стороне выразили все члены СБ ООН, а также Сирия, Турция и Иран

(расширенная версия сообщения от 18:08, добавлены комментарии участников заседания СБ ООН)

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри выразил соболезнования России в связи с крушением самолета Ил-20 над Средиземным морем.

"Я хотел бы выразить соболезнования нашему партнеру по совету, России, в связи с трагическими смертями на российском самолете, сбитом вчера", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Этот прискорбный инцидент напоминает нам о необходимости найти постоянное, мирное и политическое решение конфликта (в Сирии - ИФ) в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - добавил Дж.Джеффри.

Помимо США, в ходе своих выступлений на заседании о соболезнованиях российской стороне объявили и все остальные члены СБ ООН - представители Франции, Швеции, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Китая, Польши, Перу, Эфиопии, Нидерландов, Великобритании и Боливии.

"Я хотел бы присоединиться к предыдущим выступающим в выражении Российской Федерации глубочайших соболезнований в контексте того, о чем только было сказано", - сказал постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

"Я хотел бы начать с выражения искренних соболезнований в связи с трагической гибели людей на борту российского самолета и выразить сочувствие их близким", - сказал представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй в начале своего выступления.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс со своей стороны также выразила соболезнования и отметила, что "ошибка в расчетах и недопонимание привели к крушению российского самолета".

Приглашенные на заседание постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, постпред Ирана при ООН Голямали Хошру также присоединились к соболезнованиям.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник, что российский самолет Ил-20, перед тем как его сбили над Средиземным морем, собирал информацию о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Илдиб.

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